В Алматинской области вводят ограничения на передвижение

Еще в одном регионе Казахстана – Алматинской области – вводятся жесткие ограничения с 31 марта. Об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга главный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов.

«Акимам районов, городов, департаментов полиции и другим задействованным службам Алматинской области обеспечить в районах и городах организацию дополнительных санитарных постов, в том числе на границе Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей», - сказал Баймухамбетов.

Он подчеркнул, что будет ограничено перемещение личного транспорта и людей на территории Алматинской области, в том числе с карантинной зоны города Алматы и на границах с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, за исключением лиц и транспорта по перевозке грузов служб доставки, а также специализированного транспорта, необходимых для обеспечения жизнедеятельности региона, а также медицинских организаций, государственных правоохранительных органов, служб связи и лиц по медицинским показаниям.

«Временно закрываются объекты религиозного назначения – мечети, церкви. Они сознательно подошли к этому, сами изъявили желание закрыться», - подчеркнул главный санитарный врач области.

Согласно его постановлению приостанавливается деятельность аэропорта, всех автовокзалов, автостанций, междугородних, межрайонных автобусных сообщений, запрещен частный извоз, за исключением официальных служб такси.

Прибывшим на ж/д вокзалы будут проводить бесконтактную термометрию с анкетированием.

Вместе с тем запрещены работа торговых центров непродовольственного назначения, бизнес-центров, интернет и компьютерных клубов, игорных заведений, рынков, проведение ярмарок, уличной торговли; приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности. Жителям запрещается посещать места массового скопления населения (парки, скверы, набережная, спортивные площадки, придомовые детские площадки), в этих местах будут выставлены полицейские посты.

Время работы продуктовых магазинов и аптек ограничено с 8:00 до 20:00, банков второго уровня, почтовой связи, услуги частных нотариусов – с 10:00 до 16:00.

Ограничено передвижения​граждан​ старше 65-ти лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов, запрещено нахождение на улице несовершеннолетних без присмотра родителей, населения в общественных местах группами более 3-х человек, кроме людей из одной семьи. Также запрет на проведение семейных мероприятий с приглашением гостей в домашней обстановке, запрет нахождения в общественных местах и в автотранспорте без масок.

Управлению здравоохранения Алматинской области поручено ​обеспечить защищенный контакт медицинских работников с больными и подозрительными на коронавирусную инфекцию; организовать подвоз сотрудников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой; ежедневно обзванивать лиц, состоящих на «Д» учете, беременных и пожилых, ограничить плановый прием в стационарах и поликлиниках.

Субъектам малого и среднего бизнеса, производственным предприятиям (СТО, автомойки, салоны красоты и др.), кроме предприятий производящих продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты, дезинфецирующих средств, приостановить деятельность до особого распоряжения либо обеспечить дистанционный режим работы.

Объектам, обеспечивающим жизнедеятельность региона, и субъектам крупных производственных предприятий необходимо организовать подвоз работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой; установить дезинфекционные барьеры при входе на объект с применением дезинфицирующих средств, во всех производственных помещениях – санитайзеры для обработки рук; перед каждой сменой в пункте пропуска проводить бесконтактную термометрию; проводить влажную уборку и проветривание помещений не менее 3-х раз в день с применением дезинфицирующих средств; в пунктах питания запретить самообслуживание.

Субъектам (объектам) предпринимательства, в сфере общественного питания поручено перейти на доставку.

Все эти меры вступают в силу в 00:00 часов 31 марта.

По последним данным, в регионе 8 случаев коронавируса.