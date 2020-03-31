Facebook направит $100 млн на поддержку СМИ, пострадавших от коронавируса

Компания Facebook сообщила, что выделила $100 млн на прямое финансирование и рекламные расходы для поддержки СМИ, пострадавших от эпидемии коронавируса, в том числе для издателей локальных изданий в США, пишет газета «Коммерсантъ» .

Из-за сокращения компаниями расходов на рекламу и маркетинг пострадали многие СМИ, особенно печатные. В этой связи Facebook выделит $25 млн на гранты для американских местных изданий, а оставшиеся $75 млн – на маркетинговые расходы для СМИ по всему миру. 50 изданиям США и Канады уже выделены первые гранты.

Ранее компания среди прочих мер, направленных на борьбу с коронавирусом, объявила о создании центра достоверных сведений об эпидемии, удалении фейковых новостей и оказании помощи малому бизнесу на $100 млн.