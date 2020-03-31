$75 млн пойдут на маркетинговые расходы для СМИ по всему миру
  • 211
Facebook направит $100 млн на поддержку СМИ, пострадавших от коронавируса
Фото Жанары Каримовой

Компания Facebook сообщила, что выделила $100 млн на прямое финансирование и рекламные расходы для поддержки СМИ, пострадавших от эпидемии коронавируса, в том числе для издателей локальных изданий в США, пишет газета «Коммерсантъ».

Из-за сокращения компаниями расходов на рекламу и маркетинг пострадали многие СМИ, особенно печатные. В этой связи Facebook выделит $25 млн на гранты для американских местных изданий, а оставшиеся $75 млн – на маркетинговые расходы для СМИ по всему миру. 50 изданиям США и Канады уже выделены первые гранты.

Ранее компания среди прочих мер, направленных на борьбу с коронавирусом, объявила о создании центра достоверных сведений об эпидемии, удалении фейковых новостей и оказании помощи малому бизнесу на $100 млн.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина
Новости
​С 30 марта по 5 апреля в Алматы и столице приостановят работу отделений банков