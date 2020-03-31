845 коек готово на случай коронавирусной инфекции в Павлодарской области

На случай заражения граждан коронавирусной инфекцией в Павлодарской области развернуто 845 коек, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель акима региона Асхат Оралов.

«По области развернуто 845 коек на случай коронавирусной инфекции. Ежедневно проводится мониторинг прибывающих граждан из других стран, в том числе из других регионов Казахстана. Круглосуточно ведется диагностика всех лиц, прибывающих на территорию Павлодарской области», - рассказал Оралов.

По его информации, под медицинским наблюдением на данный момент остаются 634 человека, из которых 77 человек - в условиях стационара, 557 граждан – на домашнем карантине, в том числе на обзвоне – 38.

«У всех контактных лиц проведены вирусологические исследования, у всех анализ отрицательный. Всего за данный период под наблюдением находилось 1262 человека, из них 628 сняты с учета», - заверил замакима.