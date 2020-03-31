В Казахстане зарегистрировано еще 11 случаев коронавирусной инфекции

Позже в минздраве уточнили, что второй заразившийся в Павлодарской области находится на лечении в столице, но из-за большого количества исследований его анализы были направлены в Павлодарскую область.

Руководитель управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылык Абдусаметов в эфире телеканала Хабар сообщил, что в области зарегистрировано 18 случаев КВИ, вновь выявленные больные — 10 человек, все из Жанакорганского района. Они были выявлены среди тех, кто был изолирован и взят под карантинное наблюдение, поскольку контактировали с больными. Анализы были взяты 30 марта, результаты получены 31 марта. Среди 10 выявленных заболевших трое - дети.

На 15.30 31 марта в стране подтверждены 336 случая регистрации коронавируса, из них: в столице – 175 случаев, в Алматы – 82 случая.

На 15.30 31 марта в стране подтверждены 336 случая регистрации коронавируса, из них: в столице – 175 случаев, в Алматы – 82 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Атырауской области - 13 случаев, в Акмолинской области – 10, в Алматинской области - 8 случаев, вАктюбинской области – 3, в Карагандинской области - 13, в Жамбылской области – 3, в Восточно - Казахстанской области – 2, в Северо - Казахстанской области - 2, в Павлодарской области -2, в Мангистауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 18, Западно - Казахстанская области - 2.