Но вывозить можно только автотранспортом
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Казахстан разрешил вывозить нефтепродукты в соседние страны
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан отменяет запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы страны автотранспортными средствами, таким образом, увеличить экспорт, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики.

«Республика Казахстан вводит отмену запрета на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортным средством товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТН ВЭД ЕАЭС», - говорится в сообщении Минэнерго.

Вместе с тем, напомнили в ведомстве, Республика Казахстан вводит временный запрет на ввоз из Российской Федерации бензинов, дизельного и авиационного топлива на внутренний рынок Казахстана.

Как сообщалось ранее, Казахстан планирует ввести трехмесячный запрет на импорт из России бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Отмечалось, что «в условиях карантина потребление нефтепродуктов существенно снизилось и страна сможет сама обеспечить себя топливом».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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