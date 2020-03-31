У жителей Жамбылской области, контактировавших с умершей от COVID-19, коронавирус не обнаружен

У жителей Шуского и Меркенского районов Жамбылской области, контактировавших с умершей от коронавируса жительницей Акмолинской области, инфекция не обнаружена, сообщает управление здравоохранения акимата Жамбылской области.

Здесь напомнили, что с 15 по 18 марта женщина находилась на территории Шуского и Меркенского районов.

«Медицинскими и противоэпидемическими службами были установлены и госпитализированы в карантин 16 контактных лиц (в Шуском районе – 10, в Меркенском – 6). У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые дали отрицательный результат. Состояние граждан удовлетворительное, признаков заболевания коронавирусной инфекцией нет. Они продолжат находиться в 14-дневном карантинном стационаре», - отметили в акимате.

На данный момент в Жамбылской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.