Но они продолжают находиться в стационаре на карантине
  • 119
У жителей Жамбылской области, контактировавших с умершей от COVID-19, коронавирус не обнаружен
Фото Данияра Мусирова

У жителей Шуского и Меркенского районов Жамбылской области, контактировавших с умершей от коронавируса жительницей Акмолинской области, инфекция не обнаружена, сообщает управление здравоохранения акимата Жамбылской области.

Здесь напомнили, что с 15 по 18 марта женщина находилась на территории Шуского и Меркенского районов.

«Медицинскими и противоэпидемическими службами были установлены и госпитализированы в карантин 16 контактных лиц (в Шуском районе – 10, в Меркенском – 6). У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые дали отрицательный результат. Состояние граждан удовлетворительное, признаков заболевания коронавирусной инфекцией нет. Они продолжат находиться в 14-дневном карантинном стационаре», - отметили в акимате.

На данный момент в Жамбылской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина
Новости
​С 30 марта по 5 апреля в Алматы и столице приостановят работу отделений банков