Пациент, умерший в Караганде, поступил в больницу 30 марта

Утром в среду, 1 апреля, было сообщено, что в Карагандинской области от коронавируса скончался мужчина 62 лет. Он поступил в больницу с двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью.

«Сегодня утром в Караганде зарегистрирован первый летальный случай. 30 марта в одну из городских больниц был госпитализирован мужчина 62 лет. Двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, состояние тяжелое. Был помещен в реанимационный бокс, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, в 7 утра произошла остановка сердца», — рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев

Он заметил, что ранее пациент в больницу за медпомощью не обращался и уже установлен круг близких родственников, они изолированы. Мужчина работал в городе Темиртау.

Сейчас в Карагандинской области в стационарах проходят лечение 13 пациентов с КВИ. Их состояние стабильное, удовлетворительное. Сейчас под круглосуточным наблюдением находятся 598 человек, на домашнем карантине — 1 076.