На 2,7 трлн тенге увеличат гарантированный трансферт из Нацфонда

Чтобы покрыть недопоступления в республиканский бюджет и профинансировать реализацию антикризисных мер, правительство Казахстана увеличит гарантированный трансферт из Национального фонда на 2,7 трлн тенге. Таким образом дефицит бюджета ожидается на уровне 3,5%, сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и финансирования антикризисного пакета мер предлагается увеличить в 2020 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда на 2 070 млрд тенге до 4 770 млрд тенге», - сообщил Даленов.

Таким образом, отметил он, расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 14 270,7 млрд тенге с увеличением на 1 356,4 млрд тенге относительно утвержденного объема. Дефицит планируется на уровне 3,5% к ВВП с увеличением на 840,7 млрд тенге. Уровень ненефтяного дефицита составит 10,8% к ВВП.