Кызылорда и Жанакорганский район в области закрыты на карантин

«В нашей области проводится системная работа по противодействию коронавирусной инфекции. Она направлена на сохранение жизни людей. Сегодня по области число инфицированных достигло 26 человек. Из них по городу Кызылорда – 6, в Жанакорганском районе – 16, в Кармакшинском районе – 2 в Шиелийском районе – 2. В настоящее время Кызылорда и Жанакорганский район закрыты на карантин. Принят комплекс необходимых мер: в первую очередь ограничено движение людей и всех видов транспорта. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные больницы, выявляются и берутся под наблюдение люди, контактировавшие с носителями вируса», - сказала она на брифинге в четверг.

Абдыкаликова также отметила, что на подъездных путях к Кызылорде установлены 4 блок-поста, на каждом из которых дежурят военнослужащие и врачи. В Жанакорганском районе установили 4 блок-поста, которые находятся на въезде и выезде. На границе области функционируют 3 контрольно-пропускных пункта.