В Северо-Казахстанской области с 3 апреля вводится карантин

«Текущая тенденция распространения заставляет нас действовать без промедления и на опережение. Принято решение о введении карантина на территории города Петропавловск с 00.00 часов 3 апреля», — заявил аким области Кумар Аксакалов.

По его словам, на улицах, тротуарах и на площадях будут проводиться дезинфекционные работы. В домах и организациях будет усилена санитарная обработка. Все общественные места, парки и скверы закрыты. Выезд-въезд в Петропавловск был органичен уже с 1 апреля. «У жителей еще есть возможность выехать или въехать в город. Сегодня ночью мы полностью прекратим движение автотранспорта. Все пригородные автобусные сообщения будут приостановлены. Полностью прекращает свою работу городской общественный транспорт», — сказал аким.

Предприятия и организаций всех форм собственности должны приостановить свою деятельность, кроме госорганов, акиматов, больниц, правоохранительных органов, коммунальных служб и других объектов обеспечения жизнедеятельности города.

Продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки будут работать с 10.00 до 18.00 часов.

«Запрещается выход жителей из квартир и домов, за исключением, в продуктовый магазин, аптеку в шаговой доступности и на работу. В остальных случаях полицейские оштрафуют вас на улице на 26 000 тенге или арестуют на 5 суток. Пожилые люди старше 65 лет должны оставаться дома. Вы не останетесь без внимания. Сейчас сотрудники «Казпочты» разносят пенсии домой», — уточнил глава области.