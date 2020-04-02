Более миллиона казахстанцев получат соцвыплату по потере дохода без подачи заявки - Жумагалиев

Для некоторых категорий граждан министерство труда будет начислять социальные выплаты по потере дохода в период ЧП в проактивном формате, без подачи заявок. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на своей страниц е в Facebook.

«Вчера мы согласовали с министерством труда механизм по проактивному формату предоставления услуги по начислению пособия «42500», так как вся необходимая информация для этого содержится в гос. базах данных. Там есть данные об инвалидах 1,2,3 группы, гражданах, которые оплачивали единый совокупный платеж (специальный налоговый режим, введённый в 2019 года для легализации неформальных самозанятых), фрилансерах, работающих по договору гражданско-правового характера, индивидуальных предпринимателях, работающих в карантинных регионах, а также безработных, состоящих на учете в центрах занятости. И сегодня, для этих граждан, мы уже начали оказывать услугу в «проактиве», - написал министр.

По его словам, 60 тысячам человек уже направлены СМС об автоматическом начислении пособия.

«280 тысяч граждан сегодня получат сообщение с просьбой отправить в ответном СМС номер счета, на который будет перечислена соцпомощь. Итого, более миллиона казахстанцев получат пособие проактивно, то есть без подачи каких-либо заявок», - написал Жумагалиев.

Он также добавил, что в ближайшее время сервис обращений на портале egov.kz будет обновлен, и заявки на получение выплаты в размере 42 500 тенге можно будет подавать без ЭЦП, через СМС-пароль.