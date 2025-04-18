При замене удостоверения личности онлайн выдавать готовый документ будут в ЦОНах – Минцифры

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в ответе на запрос «Власти» сообщило, что с внедрением услуги по замене удостоверения личности онлайн посещать ЦОН потребуется только один раз – для получения готового документа.

«Важно отметить, что текущая процедура выдачи готовых документов занимает всего 5–7 минут. Нововведения направлены на расширение доступа к услуге и для обеспечения и удобства подачи заявок», - заявили в министерстве.

Однако в ведомстве уточнили, что еще разрабатывается алгоритм выдачи удостоверений при переводе услуги в цифровой формат. Утверждение алгоритма ожидается к концу года. При том что 1 апреля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что ведомство намерено до конца года снизить нагрузку на ЦОНы на 50%, и одной из мер станет перевод в онлайн-режим замены удостоверений личности до конца апреля.

Что касается граждан, не имеющих опыта работы с электронными сервисами, чтобы подать заявку на замену документа, то в министерстве напомнили, что есть обучающие видеоролики, «которые помогут разобраться в процессе взаимодействия с системой “Электронного правительства”».

При этом отвечая на вопрос, сохранится ли возможность менять документ непосредственно в ЦОНах для тех, у кого нет возможности сделать это онлайн (например для тех, у кого нет интернета, для пожилых граждан, которые не владеют цифровой грамотностью, или для граждан с особыми потребностями, которым сложно пользоваться онлайн-услугами), в Минцифры сообщили, что «в рамках цифровой трансформации особое внимание уделяется уязвимым категориям граждан, таким как пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, граждане с низким уровнем цифровой грамотности, а также жители сельских и удаленных населенных пунктов».

«Для расширения охвата и повышения качества предоставления услуг предусмотрены альтернативные форматы обслуживания. Одним из таких форматов является развитие секторов самообслуживания Connection Point с возможностью сопровождения операторов. Также сохраняется работа Центров обслуживания населения как основного канала предоставления услуг для указанных категорий граждан», - сообщили в министерстве.

Также, по данным ведомства есть горячие линии и онлайн-консультации.

«Таким образом, даже граждане, не имеющие возможности подавать заявки самостоятельно, смогут получить необходимую помощь от операторов и избежать отказов из-за несоответствия требованиям», - считают в министерстве.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 334 ЦОНа, из них 103 – в городах. Министерство сообщило, что «все ЦОНы будут усилены за счет работы секторов самообслуживания Connection Point», а также услуги также будут оказываться через операторов ЦОН.

Что касается требований к фотографиям и подписям при оформлении документов, то они регламентированы правилами оказания госуслуг в сфере документирования и регистрации населения. В документе говорится, что фотография должна быть сделана не позднее чем 6 месяцев до подачи документов, методом фотопечати с одного негатива на плотной фотобумаге, строго в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом.

«Не допускается использование изображений, изготовленных методом компьютерного сканирования, моделирования или ксерокопирования. Кроме того, не допускаются фотографии документируемого лица в униформе», - указано в правилах.

Также недопустимо фотографироваться в головных уборах, за исключением покрытия головы по религиозным либо медицинским причинам – в этом случае лицо должно быть открытым от подбородка до лба. Размер фотографии должен быть 45 на 35 мм, при этом 70-80% фотографии занимает лицо.

В министерстве цифрового развития также отметили, завершается обучение AI-модели, которая будет автоматически проверять соответствие фотографий установленным требованиям.

«В случае несоответствия система подскажет, что именно необходимо исправить и предложит корректный вариант», - уточнили в министерстве.

Чтобы подать заявку онлайн через портал госуслуг, нужно пройти идентификацию, загрузить фото и подпись, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа.