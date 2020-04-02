Порядка 285 тыс. заявлений на отсрочку по кредитам поступило в банки и микрофинансовые организации

Порядка 285 тыс. заявлений на приостановку выплат по кредитам поступило от граждан из-за введения режима ЧП и карантина, сообщил в четверг в ходе брифинга заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

«По состоянию на 12 часов у нас есть информация, что поступило, к примеру, по Каспи банку порядка 200 тыс. заявлений. В целом по другим банкам и микрофинансовым компаниям поступило порядка 85 тыс. обращений, заявлений на приостановление», - сообщил Абдрахманов.

Он подчеркнул, что если по каким-то причинам компании отказывают гражданам, они могут позвонить в колл-центр агентства, где уже будут разбираться с каждым отдельным случаем.

«Агентство в настоящее время активно проводит монитринг. Мы смотрим за тем, как банки и микрофинансовые организации уже реализовали те требования, которые есть. Мы смотрим за их информационными ресурсами, за сайтами, за мобильными приложениями, вся ли там информация указана, правильно ли донесли до граждан и бизнеса те условия, которые предусмотрели. И хотел бы отметить, что в настоящее время мы уже применили к отдельным МФО и банкам надзорные меры. Соответственно, наши меры означают, что они должны устранить выявленные недостатки в сжатые сроки», - добавил зампред агентства.

Вместе с тем он сообщил, что отсрочка по займам распространяется и на тех граждан, долги которых переданы в коллекторские агентства.

«Коллекторы, насколько я знаю, законодательно переуступаются или даются на взыскание договора банковских займов, микрокредиты. Эти займы попадают под программу, приказ приостановления и отсрочки, соответственно, и на коллекторов, которыми были перекуплены эти займы, (распространяются – V). Все требования приостановления отсрочки распространяются и применяются», - заверил Абдрахманов.