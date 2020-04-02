Число погибших от коронавируса в мире превысило 50 тысяч

Вечером в четверг число погибших от коронавируса в мире достигло 50 230 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего умерших от последствий COVID-19 в Италии (13 915), Испании (10 096), США (5 777), Франции (4 032), Китае (3 318), Иране (3 160), Великобритании (2 921), Нидерландах (1 339), Германии (1 048) и Бельгии (1 011).

Число заболевших коронавирусом на планете вплотную приблизилось к миллиону человек - к этому моменту COVID-19 подтвержден у 981 221 человека в 180 странах мира.

Больше всего зараженных в США (236 тысяч), Италии (115 тысяч), Испании (110 тысяч), Германии (83,5 тыс.), Китае (81,6 тыс.), Франции (57 тыс.), Иране (50,5 тыс.), Великобритании (33,7 тыс.), Швейцарии (18,5 тыс.) и Турции (18,1 тыс.).

Во всем мире выздоровели почти 209 тысяч человек.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 435 случаев COVID-19, 3 человека скончались, 27 выздоровели.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китае в конце 2019 года, в конце января 2020-го случаи заражения вирусом были зафиксированы за пределами материкового Китая. Со второй половины февраля распространение коронавируса резко ускорилось после начала вспышек в Италии, Иране и Южной Корее. К началу марта ВОЗ признала происходящее пандемией, а основным эпицентром болезни стала Европа. Ученые сходятся во мнении, что пика пандемия пока не достигла.