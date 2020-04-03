Фиксированную цену на муку намерены установить в Казахстане

Казахстанских трейдеров обяжут продавать 30% от объема экспорта муки на внутренний рынок. Причем цены для продажи продукции будут фиксированными, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

«Ранее на официальном интернет-ресурсе министерства сельского хозяйства появилось сообщение об объеме квот на вывоз сельхозпродукции и о начале приема заявок на получение квоты для экспорта. Минсельхоз разрешил в апреле вывезти за границу двести тысяч тонн пшеницы и семьдесят тысяч тонн муки. При этом трейдеров обязали по фиксированной цене продать на внутренний рынок 30% от объема экспорта», - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, тонна пшеницы для внутреннего потребления должна быть реализована по 84-88 тыс. тенге за продукцию 3 и 4 класса, а муку «следует продавать по 120 тыс. тенге за тонну в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, городе Нур-Султан, и по 130 тыс. тенге в других областях и городах республиканского значения».

В ведомстве также подчеркнули, что предусмотрены аналогичные механизмы распределения квоты на вывоз моркови, репы, свеклы и других овощей.

«Объем квот будет установлен совместно с отраслевыми союзами и акиматами областей», - уточнили в пресс-службе.