​Нацбанк снизил базовую ставку до 9,5%

Национальный банк Казахстана вернул базовую ставку на уровень 9,5% с процентным коридором плюс-минус 2% спустя две недели после её экстренного повышения до 12%. Регулятор полагает, что высокая ставка будет сдерживать экономический эффект от стабилизационных мер правительства в размере 4,4 трлн тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Решение регулятора вступает в силу с 6 апреля. Таким образом, ставка по операциям предоставления ликвидности составит 11,5%, а по операциям изъятия – 7,5%.

Нацбанк повысил ставку после двукратного падения цен на нефть на фоне возросшей неопределённости по поводу сокращения добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+, а также пандемии коронавируса. Это действие было призвано стабилизировать инфляционные ожидания и ограничить влияние внешнего шока на финансовый рынок. Однако вскоре президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал два пакета антикризисных мер размером 4,4 трлн тенге.

«В этой связи Национальный Банк считает, что в дальнейшем продолжительное поддержание базовой ставки на текущем уровне может оказать ограничивающий эффект на экономическую активность», - подчёркивает регулятор.

В то же время случившийся шок в мировой экономике ушел спровоцировал рост инфляции. По итогам марта она составила 6,4% (в годовом выражении), превысив установленный коридор в 4-6%. «По итогам текущего года мы ожидаем, что годовая инфляция сложится в пределах 9-11% с последующим замедлением в 2021 году. Оценки Национального Банка демонстрируют, что при сохранении текущих условий экономический рост в текущем году будет отрицательным», - прогнозирует Нацбанк.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено регулятором 27 апреля.