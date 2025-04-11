Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как поясняется в сообщении Нацбанка, годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, но остается в границах прогнозного диапазона в 10-12%.

«Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в первом квартале и удорожания рыночных услуг. Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении», - отмечается в сообщении.

В марте же инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг.

Однако текущая инфляция в среднем за первый квартал все еще ускоряется за счет тарифных реформ, процикличного фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса и достигла в пересчете на год 14,2%.

Проинфляционные риски сохраняются и обусловлены высоким уровнем инфляционных ожиданий, дальнейшим ростом тарифов, либерализацией цен и ожидаемым повышением налоговой нагрузки.

Вместе с тем внешний фон также остается проинфляционным из-за высоких мировых цен на продовольствие и двузначной инфляции в ключевом торговом партнере – России. В развитых экономиках инфляция замедлилась с начала года, но усиливается неопределенность.

«В целом отмечается рост неопределенности и рисков снижения спроса в мировой экономике из-за торговой политики США, что уже отразилось в существенном снижении цен на нефть и резко возросшей волатильности на финансовых рынках», - добавили в Нацбанке.

Рост экономики Казахстана за январь-март составил 5,8%. По данным Нацбанка, позитивная динамика обусловлена высокой активностью в транспорте (21%), строительстве (16,9%), ускорением в обрабатывающей (8,7%), горнодобывающей (6,1%) промышленности и торговле (6,3%).

«Совокупные денежно-кредитные условия будут поддерживаться на умеренно-жестком уровне. Это необходимо для сглаживания динамики спроса и закрепления тенденции к снижению инфляции.Принимая во внимание сложившийся баланс факторов инфляции, динамику ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и высокий уровень неопределенности во внешней среде в настоящее время не сформировались предпосылки для снижения базовой ставки в рамках ближайших решений», - пояснили решение в Нацбанке, отметив, что в рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая эффекты обсуждаемой налоговой реформы, последствий тарифной политики США и иных факторов.

Следующие решения по ставке будут зависеть от поступающих данных и оценки перспектив инфляции. Очередное плановое решение комитета будет объявлено 5 июня.

Напомним, что комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение повысить базовую ставку с 15,25% до 16,5% годовых 7 марта.