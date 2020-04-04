В Мангистауской области усиливают карантин
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В Актау и Жанаозене на личных автомобилях можно будет ездить только утром и вечером
Фото Дулата Есназара

В Мангистауской области с понедельника усилят карантинный режим, сообщает госагентство Казинформ.

В регионе будет остановлен общественный транспорт, сохранится только сообщение между Актау и Мунайлинским районом.

В Актау и Жанаозене личным автотранспортом может будет пользоваться только дважды в день - с 6 до 9 утра и с 18 до 21 часа. При этом такси могут работать с 6 утра до 21 часа.

А работники организаций, независимо от формы собственности, должны перейти на удаленную работу. "Решением руководителя учреждения только специалисты особо необходимых специальностей могут посещать рабочие места 1-2 раза в неделю", - указывается в сообщении.

В Мангистауской области подтверждено три случая заражения коронавирусом. При этом карантин в регионе ввели уже после выявления первого заболевшего.

Всего в Казахстане подтверждено 525 случаев COVID-19, 5 человек скончалось, 36 выздоровело.

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