Бывший управляющий директор нефтесервисной компании «Кезби» осужден на 10 лет

Бывший управляющий директор нефтесервисной компании ТОО «Кезби» Ержан Кезбаев осужден на 10 лет лишения свободы за хищение денег в особо крупном размере и за уклонение от уплаты налогов, сообщает региональное издание Lada.kz .

Согласно материалам дела, в 2022-2023 годах Кезбаев присвоил часть средств, выделенных АО «Озенмунайгаз» на оплату труда рабочих, занятых в капитальном и подземном ремонте скважин. Контрактами было предусмотрено на зарплаты нефтяников 70% от общей суммы, но Кезбаев направил на это лишь около 51,5% в 2022 году и 57,7% – в 2023 году. Разница в 1,45 млрд тенге была потрачена на иные цели.

Кроме того, Кезбаев сдал нулевые налоговые декларации, скрыв реальные доходы компании. Ущерб государству от неуплаченных налогов составил 1,57 млрд тенге. А общая сумма причиненного ущерба по двум эпизодам превысила 3 млрд тенге.

При этом он поручал сотрудникам подписывать акты выполненных работ от имени своего отца, формального главы компании, который в тот период уже отошел от дел по состоянию здоровья.

Ержан Кезбаев признал вину частично, заявив, что действовал в сложной финансовой обстановке, когда предприятие находилось под давлением забастовок и отсутствия финансирования в 2023 году. Также он просил суд учесть, что на его иждивении шестеро детей, один из которых – инвалид детства.

Суд счел доказательства вины достаточными и назначил Кезбаеву 10 лет лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в нефтяной и газовой отрасли сроком на 10 лет. Также осужденный должен выплатить АО «Озенмунайгаз» более 321 млн тенге, а департаменту госдоходов по Мангистауской области – более 1,5 млрд тенге.

Кезбаев пытался оспорить решение суда первой инстанции, подав апелляционную жалобу, но судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда оставила приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу.

В апреле 2022 года работники ТОО «Кезби» вышли на забастовку, требуя повышения заработных плат и оплаты 12 часового рабочего дня, заключения коллективного договора и перевода в штат национальной компании АО «Озенмунайгаз», которой компания оказывает услуги. На фоне забастовки предприятие подало в суд на 21 работника, а 12 сотрудников уволило за участие в забастовке, признанной судом незаконной. Часть рабочих отправилась в столицу требовать создания правительственной комиссии.

В январе этого года в Жанаозене на забастовку вышли около 800 работников ТОО «Кезби», требуя повышения зарплаты, обновления материально-технической базы, освобождения от должностей некоторых лиц, а таже улучшения питания. Бастующие напомнили, что в сентябре 2023 года им обещали поднять зарплату на 10%, однако этого не произошло. В этом году с учетом годовой индексации им повысили зарплаты всего на 6%, тогда как в других компаниях – на 9,5%. Переговоры с руководством компании ни к чему не привели.

2 июня 2023 года сообщалось, что задержан заместитель генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаев Б. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «Кезби» и других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз»

26 июня в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бывшего заместителя генерального директора АО «Озенмунайгаз», занимавшего на момент задержания пост заместителя генерального директора АО «Каражанбасмунай» Ермака Карамурзаева. По версии следствия, он, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО «ОзенМунайГаз» незаконно принял на работу своих знакомых, которые в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования. Более того, «продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО “КЕЗБИ” заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях».

В результате государству был причинен ущерб в размере 46 млн тенге и нарушены права более тысячи работников ТОО «Кезби».