Он обвинялся в хищении денег «Озенмунайгаз» и уклонении от уплаты налогов
Бывший управляющий директор нефтесервисной компании «Кезби» осужден на 10 лет
фото Жанары Каримовой

Бывший управляющий директор нефтесервисной компании ТОО «Кезби» Ержан Кезбаев осужден на 10 лет лишения свободы за хищение денег в особо крупном размере и за уклонение от уплаты налогов, сообщает региональное издание Lada.kz.

Согласно материалам дела, в 2022-2023 годах Кезбаев присвоил часть средств, выделенных АО «Озенмунайгаз» на оплату труда рабочих, занятых в капитальном и подземном ремонте скважин. Контрактами было предусмотрено на зарплаты нефтяников 70% от общей суммы, но Кезбаев направил на это лишь около 51,5% в 2022 году и 57,7% – в 2023 году. Разница в 1,45 млрд тенге была потрачена на иные цели.

Кроме того, Кезбаев сдал нулевые налоговые декларации, скрыв реальные доходы компании. Ущерб государству от неуплаченных налогов составил 1,57 млрд тенге. А общая сумма причиненного ущерба по двум эпизодам превысила 3 млрд тенге.

При этом он поручал сотрудникам подписывать акты выполненных работ от имени своего отца, формального главы компании, который в тот период уже отошел от дел по состоянию здоровья.

Ержан Кезбаев признал вину частично, заявив, что действовал в сложной финансовой обстановке, когда предприятие находилось под давлением забастовок и отсутствия финансирования в 2023 году. Также он просил суд учесть, что на его иждивении шестеро детей, один из которых – инвалид детства.

Суд счел доказательства вины достаточными и назначил Кезбаеву 10 лет лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в нефтяной и газовой отрасли сроком на 10 лет. Также осужденный должен выплатить АО «Озенмунайгаз» более 321 млн тенге, а департаменту госдоходов по Мангистауской области – более 1,5 млрд тенге.

Кезбаев пытался оспорить решение суда первой инстанции, подав апелляционную жалобу, но судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда оставила приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу.

В апреле 2022 года работники ТОО «Кезби» вышли на забастовку, требуя повышения заработных плат и оплаты 12 часового рабочего дня, заключения коллективного договора и перевода в штат национальной компании АО «Озенмунайгаз», которой компания оказывает услуги. На фоне забастовки предприятие подало в суд на 21 работника, а 12 сотрудников уволило за участие в забастовке, признанной судом незаконной. Часть рабочих отправилась в столицу требовать создания правительственной комиссии.

В январе этого года в Жанаозене на забастовку вышли около 800 работников ТОО «Кезби», требуя повышения зарплаты, обновления материально-технической базы, освобождения от должностей некоторых лиц, а таже улучшения питания. Бастующие напомнили, что в сентябре 2023 года им обещали поднять зарплату на 10%, однако этого не произошло. В этом году с учетом годовой индексации им повысили зарплаты всего на 6%, тогда как в других компаниях – на 9,5%. Переговоры с руководством компании ни к чему не привели.

2 июня 2023 года сообщалось, что задержан заместитель генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаев Б. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «Кезби» и других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз»

26 июня в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бывшего заместителя генерального директора АО «Озенмунайгаз», занимавшего на момент задержания пост заместителя генерального директора АО «Каражанбасмунай» Ермака Карамурзаева. По версии следствия, он, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО «ОзенМунайГаз» незаконно принял на работу своих знакомых, которые в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования. Более того, «продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО “КЕЗБИ” заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях».

В результате государству был причинен ущерб в размере 46 млн тенге и нарушены права более тысячи работников ТОО «Кезби».

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