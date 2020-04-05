Тысячи военных направят в американские штаты для помощи в борьбе с коронавирусом

Дополнительно тысячи военных будут направлены в штаты для помощи в борьбе с коронавирусом, заявил в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей. Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере», - цитирует его агентство ТАСС.

Также Трамп сообщил, что распорядился направить 1 тыс. военнослужащих в Нью-Йорк «для оказания помощи там, где она требуется больше всего», назвав этот мегаполис очагом распространения заболевания.

В целом Трамп ожидает большого количества смертей из-за коронавируса в ближайшие две недели.

«Возможно, эта и следующая недели будут самыми сложными. Будет большое число смертей. Мы полагаемся на очевидные прогнозы в наибольших очагах», - отметили президент США.

При этом он уверен, что есть и прогресс в борьбе с пандемией.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в стране зафиксировано более 311,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 8,4 тыс. человек.

Между тем газета Politico пишет, что в Центре по контролю и профилактике заболеваний начали проводить анализ крови на антитела к коронавирусу, чтобы определить, сколько человек были заражены, в том числе и бессимптомных. Этот тест позволит понять, был ли человек заражен, и определить тех, кто уже выздоровел и имеет иммунитет. Тестировать будут в первую очередь проживающих в эпицентре эпидемии, у которых не был выявлен COVID-19, жителей других районов и определенные группы населения, включая медперсонал.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое в среду дало разрешение на применение теста, считает, что он может эффективно диагностировать случаи коронавируса, а определение того, сколько людей не проявляют симптомов, может быть важным для понимания, как себя ведет COVID-19.