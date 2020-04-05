Выявлено 20 новых случаев заражения
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Число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 550
фото министерства здравоохранения

По данным оперативного штаба на 09:15 воскресенья, в Казахстане число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 551.

«Зарегистрировано еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Жамбылской области – 17, в Восточно-Казахстанской области – 1, в Туркестанской области – 2», - говорится в сводке по эпидситуации в стране.

Всего подтвержден 551 случай коронавируса. В столице – 219 случаев, в Алматы – 110, в Кызылординской области – 30, в Жамбылской области – 28, в Карагандинской области - 27, в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях – по 25 случаев, в Атырауской области – 22, в Акмолинской области – 20, в городе Шымкент – 13, в Алматинской и Актюбинской областях – по 10 случаев, в Восточно-Казахстанской – 5, в Мангистауской области – 3, в Западно-Казахстанской области – 2, в Павлодарской и Костанайской областях – по одному случаю.

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