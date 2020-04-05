Коронавирусная инфекция у него выявлена сегодня
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Состояние подростка с COVID-19 в Семее оценивается как средней степени тяжести
ФОТО ДУЛАТА ЕСНАЗАРА

В Семее коронавирусом заразился 14-летний подросток. По информации управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, его состояние средней степени тяжести.

В Instagram акимата указывается, что пациент 2006 года рождения болеет с 30 марта.

«3 апреля проведено рентгенографическое обследование. Заключение: левосторонняя верхнедолевая инфильтративная пневмония. Назначено антибактериальное лечение. Был обследован на COVID-19 по случаю мониторинга за больными с пневмониями от 4 апреля, результат положительный. Переведен с соблюдением алгоритма в специализированный стационар. Общее состояние средней степени тяжести», - рассказал руководитель управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

Заболевший и его близкие родственники за пределы области и страны не выезжали. Со слов пациента, после выхода на каникулы с 13 марта из дома не выходил.

Установлен 51 контактный, близкие контакты изолированы, по месту жительства проведена дезинфекционная обработка, заключили в облздраве.

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