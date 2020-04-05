Свыше 887 тыс. казахстанцев подали заявки на получение соцвыплаты в связи с потерей дохода

Также он сообщил, что для того, чтобы максимально донести информацию до целевой аудитории, ведомство «совместно с ИТ-штабом при АП договорилось с компанией Naimi.kz о том, что они внутри своего приложения проработают отображение пошагового механизма о получении данного пособия».
«Naimi.kz тесно работают с самозанятыми гражданами (няни, электрики и т.д.), которые, скорее всего, сейчас не могут работать, особенно, в карантинных городах», - уточнил Мукушев.
Он призвал и другие компании и организации «помочь донести информацию до граждан, подключаться».
Вмце-министр также напомнил, что есть только 3 официальных источника, которые принимают заявления или запрашивают данные для данной выплаты – это egov.kz, 42500.enbek.kz и номер 1414, с которого приходят сообщения.
«Прошу не доверять другим каналам, которые обещают выплатить 42 500 тенге в связи с ЧП», - обратился он к казахстанцам.