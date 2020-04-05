Алматинского активиста Асхата Жексебаева забрала полиция за призыв к домашнему митингу

К алматинскому активисту движения «Коше» Асхату Жексебаеву вечером в воскресенье пришли сотрудники полиции. В прямом эфире активиста в Facebook слышно, как его просят проехать в Ауэзовский отдел полиции. Ранее он призвал граждан каждый вечер выходить на домашний митинг, бить в кастрюли и требовать от властей компенсаций всем казахстанцам на время ЧП в размере 50 тыс. тенге.

«Управление полиции. По поводу того, что вы хотите акцию провести. Вы же выступали», - сказал в прямом эфире Жексебаева сотрудник, пришедший задержать активиста.

«По поводу кастрюли?», - уточнил активист.

В ответ ему сказали, что нужно проехать в отдел полиции Ауэзовского района и там написать объяснительную.

Ранее в воскресенье Асхат Жексебаев выходил в прямой эфир, брал интервью у замакима Алматы Ерлана Кожагапанова, а также у сотрудников полиции, задавал им вопросы по поводу карантинных мер в городе. Позднее в том же эфире Жексебаев призвал сторонников движения «Коше» каждый вечер с этого дня проводить домашний митинг, выходя на свои балконы и стуча в кастрюли. Главное требование митинга – выплата 50 тыс. тенге во время ЧП всем казахстанцам.

«Если нет причин покидать своего жилья, рекомендуем этого не делать, все-таки пандемия. Уже доказано на сегодняшний день, что это опасная болезнь. Несмотря на это, мы, движение «Коше», требуем от властей, чтобы они компенсировали каждому гражданину, проживающему в РК, независимо от возраста, по 50 тыс. тенге компенсацию, раз государство призывает нас соблюдать условия карантина. Если вы этого не будете делать, нет никаких гарантий, что люди будут сидеть дома. Люди выходят не из-за того, что им делать нечего, люди выходят оттого, что им нечего есть. Большая часть людей, которые сейчас в пробке стоят, пытаются заработать ту или иную сумму, чтобы купить продукты. С сегодняшнего дня мы объявляем домашний митинг. Будем каждый день в восемь часов вечера выходить на балкон, брать кастрюли пустые и стучать по ним, требуя от правительства уделить внимание своим гражданам, выплатить компенсацию», - сказал в прямом эфире в воскресенье активист.

Алматинский гражданский активист Асхат Жексебаев неоднократно выходил на одиночные пикеты с различными политическими требованиями, в частности с требованием освободить политзаключенных, за что решениями судов получал административные аресты.

Реформировать законодательство, касающееся свободы слова и мирных собраний, казахстанские власти не раз призывали международные правозащитные организации. В сентябре прошлого года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Казахстана реформировать законы о митингах, клевете и о возбуждении розни. Продолжающееся содержание под стражей заключенных по политическим причинам и фактический запрет оппозиционных собраний не являются благоприятными для истинного и открытого диалога», - заявила Бачелет. Кроме того, она призвала власти страны реформировать законодательство, использующееся «для подавления несогласия, включая широкое определение языка вражды и клеветы, криминализацию клеветы, ограничительные разрешения на мирные собрания, ограничительное регулирование НПО, профсоюзов и религиозных объединений».

В прошлогодней резолюции Европарламент призывал власти Казахстана положить конец любым формам преследования, запугивания, давления и инициирования политически мотивированных разбирательств в отношении представителей гражданского общества, журналистов и блогеров.