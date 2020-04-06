Он уверен, что они помогут сохранить жизнь тысячам казахстанцев
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Созданные в Казахстане тесты на COVID-19 соответствуют всем международным стандартам – Токаев
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил коллективы Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и Национального центра биотехнологиис собственной разработкой диагностических тест-систем для определения коронавируса COVID-19, сообщает Акорда.

«Благодаря работе ученых и специалистов Национального научного центра особо опасных инфекций и Национального центра биотехнологии удалось в сжатые сроки создать жизненно необходимые тесты, которые соответствуют всем установленным международным стандартам. Ваши достижения демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной биомедицинской отрасли и перспективность ее разработок в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Уверен, что разработанные тесты помогут сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев», - отметил Токаев.

25 марта президенту в Национальном центре биотехнологии представили тест-систему, позволяющую оперативно выявлять коронавирус. Тест-система создана на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая разработана путем искусственного синтеза ДНК (без «живого» штамма) и позволяет оперативно выявлять коронавирус нового типа. Была подтверждена высокая чувствительность тест-системы по сравнению с зарубежными диагностическими препаратами.

Также сообщалось, что учеными Национального центра биотехнологии совместно с НИИ проблем биологической безопасности начата работа по созданию вакцины против коронавируса.

«Лаборатория, по сути дела, является уникальной для Казахстана. Мы возлагаем большие надежды на вашу работу. Будем помогать. Сам вирус и его распространение показали, что государство должно уделять больше внимания деятельности биологических лабораторий, медицинских и санитарных служб», - говорил Токаев.

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