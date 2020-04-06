Заявление на выплату ЕСП можно подать, не имея банковского счета – Нурымбетов

В министерстве труда и социальной защиты населения призывают граждан не штурмовать банки для получения банковского счета. Как заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Биржан Нурымбетов, заявление на социальную выплату можно подать в любой день, а банковский счет дополнительно – предоставить в течение месяца.

«Есть граждане, у которых никогда не было банковского счета, соответственно заявление дальше не проходит. Все устремились банки, чтобы получить карточку и открыть счёт. Это вызывает неудовольствие у банков. Понятно, что люди считают, что они не успеют подать заявления, надо быстрее получить банковский счет. В условиях карантина, когда много людей собирается у банков – это нехорошо», - сказал Нурымбетов.

В этой связи он сообщил о принятом решении при подаче заявления можно не указывать банковский счет, если его нет.

«Вы отправите своё заявление (без банковскго счета - V), мы его примем. Если вы соответствуете всем критериям, мы вам назначим социальную выплату и будем ждать, когда вы нам сообщите свой банковский счёт. Мы будем вам отправлять смс-сообщение. Сейчас это всё технически решим. Мы будем ждать до одного месяца с момента подачи заявления», - заверил министр.

Кроме того, он призвал все казахстанские банки также предпринять меры по онлайн-открытию банковских счетов и карт так, чтобы они «удаленно открывали банковские счета и доставляли на дом».