Декретницы и пенсионеры: кто получит 42500 тенге, а кому откажут, объяснил Нурымбетов

Женщины, которые находятся в декрете, и имеющие детей до года, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры, которые не работали, не смогут получить социальную выплату в 42 500 тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Например, лица с инвалидностью получают пособие от государства, пенсионеры получают пенсии от государства, но они могли подрабатывать, платить налоги, соцотчисления – ЕСП. Если пенсионеры, лица с инвалидностью до 16 марта занимались какой-то работой, платили хотя бы один раз, тот же самый ЕСП, то здесь проблем нет – они получат 42500. Но если люди до этого не занимались работой, не платили, то именно сейчас, после ЧП, воспользоваться (получением выплаты - V) у них не получится», - объяснил Нурымбетов.

То же самое касается женщин, которые находятся в декретном отпуске.

«До (достижения ребенка - V) одного года государство выплачивает пособие по уходу за ребенком. Но сегодня обращаются женщины, у которых ребенку больше года. В данном случае вводится следующее: в лучшие времена они могли бы пойти на работу, работать, зарабатывать, но сегодня такой возможности нет. Поэтому вы можете подавать заявление на получение 42500 из фонда социального страхования. Это касается тех женщин, у которых ребенок, они находятся в декретном отпуске три года, но при этом ребенку уже больше одного года», - подчеркнул министр.

Он затронул вопрос и о том, может ли сам ИП подавать на получение помощи: «Конечно же может, если он также потерял доход. То есть, проводите аналогию с компанией. Например, ТОО – юридическое лицо не может подать заявление, подают юридические на своих работников. Но директор ТОО, он также наемный работник этого ТОО, он за себя как работник компании может подать. Поэтому ИП, который имеет наемных работников, может заявление подать на себя, как работник своего же ИП».

Глава Минтруда и социальной защиты также обратил внимание, что есть граждане, которые не лишились дохода, получают зарплату, или продолжают работать ИП, но подают заявление на получение социальной выплаты.

«Справедливо (таким людям - V) не пытаться заплатить ЕСП или же подать заявление. Это наверно будет неправильно. Я призываю тех, у кого есть доходы, не подавать это заявление. Мы хотели бы, чтобы эту выплату получили действительно те, кто нуждается», - подчеркнул Нурымбетов.

Министр проинформировал, что на утро понедельника 1 млн 283 тысячи заявлений подали 938 тысяч человек. Он не исключил, что возможно некоторые подали несколько раз заявления по ошибке, но предупредил – двойных выплат не будет.

«Если граждане подают несколько раз, рассчитывая на то, что они получат несколько раз выплату, этого не получится. Информационная система автоматически проверяет на уникальность и один человек может получить только одну выплату», - подчеркнул он.

Не смогут получить выплату и те, кто получал все это время хорошую зарплату, лишился дохода и подал заявление на получение социальной выплаты.

«Когда первая партия заявлений поступила – более 400 тысяч, элементарная проверка через информационные системы показала, что порядка 2000 человек, которые подали заявления, они в январе, феврале, марте получали ежемесячно доходы от 500 тысяч тенге и выше. Но 16 марта они посчитали, что у них уже денег нет, и они уже имеют право на 42500. Я думаю, что с моральной точки зрения, это не правильно. Мы все это видим. Поэтому я приношу свои извинения перед этими 2000 гражданами то, что они потратили время на подачу заявления, но 42500 в первый месяц мы вам не выплатим», - резюмировал Нурымбетов.