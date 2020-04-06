Новые заболевшие коронавирусом в Карагандинской области – контактные

Все новые заболевшие коронавирусом в Карагандинской области контактировали с мужчиной, который болел, не обращаясь в больницу и скончался вскоре после госпитализации, сообщило управление здравоохранения региона.

В понедельник в Карагандинской области зарегистрированы 16 новых случаев COVID-19, а общее число подтвержденных случаев выросло до 48.

По данным управления здравоохранения, «трое больных находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии, один из них на управляемом дыхании». Ещё у троих - состояние средней степени тяжести, уточнило ведомство.

В Карагандинской области на домашнем карантине находятся 1 346 человек. На круглосуточном наблюдении - 862 пациента, в том числе 48 в инфекционном стационаре.

Всего в Казахстане к этому моменту подтверждено 604 случая коронавируса, 6 человек скончались, 45 выздоровели.