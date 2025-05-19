Прокуратура проверяет законность выдачи земель под строительство ЖК в парке Караганды

Прокуратура Карагандинской области проверяет законность выдачи земельных участков компании BI Group под строительство элитного жилого комплекса, сообщил в ответе на депутатский запрос генеральный прокурор Берик Асылов.

«2 мая 2025 года прокуратурой Карагандинской области направлены письма в комитеты по управлению земельными ресурсами и по делам строительства для дачи оценки законности предоставления, изменения целевого назначения участков и внесений изменений в план детальной планировки», - говорится в ответе на депутатский запрос.

Как отметил генеральный прокурор, документы находятся на рассмотрении. Вместе с тем, напомнил он, 5 мая на аппаратном совещании под председательством акима области, местным исполнительным органам поручено принять меры по изъятию участков для государственных нужд, с предоставлением товариществу взамен равноценных.

По информации Асылова, 15 апреля 1998 года решением акима Караганды ТОО «АИЯ» получило в собственность земельный участок, площадью 2 гектара для размещения и эксплуатации развлекательного центра.

В февраля 2000 года участок реализован ТОО «ИМПЭКС». В период с 2001 по 2002 годы для расширения территории акимат выдал в аренду ТОО «ИМПЭКС» дополнительные земли - 2,3775 га и 0,8021 га, и в марте 2003 года развлекательный центр был введен в эксплуатацию, а участки оформлены в частную собственность.

Год спустя - в марте 2003 года ТОО «ИМПЭКС» продало три участка в пользу ТОО «Blast Unity». В последующем земли разделили на 9 участков и передали ТОО «Сутора».

«В соответствии с генеральным планом города (утвержденным Правительством в 2007 году - В.) эти земли относятся к зеленым насаждениям общего пользования, по проекту детальной планировки (внесены изменения в 2024 году) на участках предусмотрено строительство жилых домов, нежилых помещений и объектов гостиничного комплекса», - уточнил генпрокурор.

Затем в 2024 году собственником девяти участков, площадью 5,1796 га становится ТОО «Karaganda LTD Company». 15 марта 2024 года акимат города по заявлению ТОО изменил целевое назначение участков на строительство многоквартирного жилого комплекса. С июля 2024 по март 2025 года компания получила архитектурно-планировочное задание, разрешение на привлечение средств дольщиков, также акиматом согласован эскизный проект на строительство многоквартирного жилого комплекса.

Как подчеркнул Асылов, на сегодня акиматом города разработан новый генеральный план, где на участках ТОО запланировано размещение территорий жилой застройки, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, однако данный план «еще не утвержден».

Ранее жители Караганды выступили против строительства ЖК в центральном парке, где появится 11 многоэтажек премиум-класса. Дома высотой в 5-10 этажей должны быть построены к октябрю 2026 года.

В конце апреля депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Асылбек Нуралин попросил генерального прокурора Берика Асылова проверить законность передачи участка центрального парка Караганды под строительство элитного жилья. А в случае выявления нарушений признать все сделки недействительными. В тот же день аким Карагандинской области сообщил, что с 21 апреля все строительные работы в центральном парке запрещены.