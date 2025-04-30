Запрещено строительство элитного ЖК в центральном парке Караганды

Строительные работы в центральном парке Караганды, где компания BI Group возводит элитный жилой комплекс, запрещены, сообщил в среду в своем Instagram аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

«Уважаемые жители! Среди общественности продолжается обсуждение застройки на территории бывшего «Фэнтези». Сообщаю, что с 21 апреля по моему поручению все строительные работы запрещены», - сообщил Булекпаев.

Он подчеркнул, что строительная компания BI Group об этом решении уже уведомлена.

Ранее жители Караганды выступили против строительства ЖК в центральном парке, где появится 11 многоэтажек премиум-класса.

В среду утром на пленарном заседании депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Асылбек Нуралин попросил генерального прокурора Берика Асылова проверить законность передачи участка центрального парка Караганды под строительство элитного жилья. А в случае выявления нарушений – признать все сделки недействительными.

В 1998 году участок был передан под парк аттракционов. Однако более десяти лет земля не использовалась по назначению. По нормам Земельного кодекса государство обязано вернуть участок в свою собственность, но этого не было сделано. В прошлом году компания BI Group приобрела эти участки у частного лица.

В ответ на запрос редакции Власти в BI Group сообщили, что строительство жилого комплекса планируется завершить к третьему кварталу 2027 года, проект будет реализован в три очереди. Компания заявляет, что дважды проводила общественные слушания по проекту. Первый раз - в формате выездных встреч с представителями городского общественного совета и депутатами. Второй - в рамках отдельного обсуждения на уровне областного общественного совета.