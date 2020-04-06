В департамент по делам обороны уже поступило около 300 обращений
На специальные сборы в Алматы будут отобраны 200 человек
Фото Данияра Муссирова

На специальные военные сборы в Алматы в период режима ЧП будут отобраны 200 человек, при этом в департамент по делам обороны города уже обратились около 300 добровольцев, сообщил на брифинге в понедельник начальник ведомства Амантай Усербаев.

«В настоящий момент к нам обратились около 300 добровольцев, мы их изучаем, будет отобрано 200 человек», - сказал он.

Усербаев также отметил, что на специальные сборы не будут призываться женщины-военнообязанные, лица, имеющие трех малолетних детей, если у них нет нотариально заверенного согласия супруги. В Алматы, по его словам, сборы будут длиться предварительно месяц.

«Наши военнообязанные будут жить у себя дома, они будут приходить утром как на работу, при этом им будут обеспечены обед и ужин, им будет выплачиваться среднемесячная заработная плата и МЗП. Также будет компенсироваться проезд от дома до места сборов и обратно до дома», - пояснил Усербаев.

Ранее в акимате столицы сообщили, что аким города определился с количеством военнообязанных, которых призовут в городе на специальные сборы: на первом этапе их будет всего 100.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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