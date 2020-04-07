Семеро подключены к ИВЛ
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20 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Биртанов
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

Тамара Вааль, Vласть

Из 670 пациентов с коронавирусом, находящихся в больницах страны, 20 находятся в тяжелом состоянии, а семеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«6 пациентов скончались, 46 выздоровели. Сейчас 670 находятся в больницах, из которых 20 – в тяжелом состоянии, семеро – на ИВЛ», - сказал Биртанов, сообщив, что в понедельник трое пациентов были сняты с аппарата ИВЛ, так как их состояние улучшилось.

Он добавил, что у 88 пациентов состояние средней степени, легкая степень – у 510 больных.

«По стране 19 112 контактных, из них 97% найдены, изолированы», - сказал Биртанов.

В целом, по словам министра, сейчас самый большой рост заражения коронавирусом наблюдается в регионах.

«За прошлый день рост составляет 83%. В Карагандинской области 16 новых пациентов, рост – 50%. На третьем месте Кызылординская область, новых 13 пациентов, рост 35%. В Жамбылской области 12 зараженных – рост 43%. Сейчас самый большой рост наблюдается в регионах», - подчеркнул глава Минздрава.

Он напомнил, что за прошлые сутки зарегистрированы 78 новых случаев.

«По регионам 73 новых случая, это рост на 29%», - заключил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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