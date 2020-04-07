Более 1,4 млрд тенге выделили на борьбу с коронавирусом в Алматы

Более 1,4 млрд тенге из резерва правительства и акимата выделено на борьбу с коронавирусной инфекцией в Алматы, сообщил на брифинге во вторник руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.

«С первого транша резерва правительства мы получили 73 с лишним млн тенге, на них были закуплены средства индивидуальной защиты для медицинских работников и закуплены были лекарственные средства для лечения больных коронавирусной инфекцией. Кроме этого, 94,5 млн выделены за счет резерва акимата города Алматы, на них также были закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекционные средства. Кроме этого, с четвертого транша резерва правительства было выделено более 1,3 млрд тенге, на них также заключены договора на поставку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, дезинфектантов, антисептиков и лекарств для лечения коронавирусных больных в городе Алматы», - сообщил Тлеухан Абилдаев, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, он отметил, что в настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 99 пациентов, из них четверо детей. «Состояние у 80 больных удовлетворительное, у 2 взрослых остаётся крайне тяжёлым, у 4 тяжелое, у 13 взрослых средней степени тяжести, среди них жительница области», - сообщил он.

Три последних выявленных случая, по его словам, контактные. «Это мужчина 1975 года рождения и две женщины 1962 и 1964 годов рождения. У мужчины состояние оценивается как среднетяжелое, при обследовании выявлена пневмония, у женщин состояние удовлетворительное, лёгкая форма течения болезни. Все контактировавшие с ними помещены на карантин», - также сказал Абилдаев.

На утро 7 апреля в Алматы зарегистрировано 119 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего выписанных с выздоровлением в городе 21.

В провизорных центрах находятся 318 человек, из них - 35 детей. На карантинной изоляции 385 граждан, из них 39 детей, на домашнем карантине – 5144 человек.