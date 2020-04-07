Медики добавлены в категорию, подлежащую ПЦР-тестированию - Молдагасимова

«Мы расширили контингент подлежащих тестированию. Министерством здравоохранения разработан алгоритм, в рамках которого по ПЦР-тестированию выявлены 5 важных категорий, входящих в группу риска, и также восемь категорий, подлежащих экспресс-тестированию. Это все делается для того, чтобы выявлять максимально тех, у кого болезнь проходит бессимптомно, или тех, кто не знают об этом, или тех, которые были нами на сегодняшний день не выявлены», - сообщила Молдагасимова.

По ее словам, в категорию, подлежащую ПЦР-тестированию, теперь входят: лица с подозрением на COVID-19, контактные, лица, которые прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран, и медицинские работники. «Буквально несколько дней назад мы начали обследование среди медицинского контингента, который находится непосредственно на передовой линии», - сообщила Молдагасимова.

По ее словам, в городе уже провели 12 555 тестов на коронавирус, из которых 119 оказались положительными.

Она также сообщила, что в Алматы уже поступили экспресс-тесты. «„Олимп“ подготовил свои 5 пунктов забора в соответствии с санитарными правилами. И также определенный фонд поставил дополнительное количество экспресс-тестов в управление здравоохранения. На сегодняшний день управление здравоохранения определило восемь пунктов забора, в которых начнут проводить экспресс-тесты», - сказала Молдагасимова.

Эти тесты, по ее словам, будут доступны всем желающим, в первую очередь, включая группы риска: к ним относятся медицинские работники скорой помощи и ПСМП, лица с легкой степенью ОРВИ, которые находятся не в стационарах, также лица, которые имеют хронические заболевания, состоящие на диспансерном учете, лица, которые привлечены к профилактике COVID-19 – к ним относятся правоохранительные органы, волонтеры, нацгвардия, сотрудники акимата, сотрудники коммунальных служб. Для того, чтобы пройти тест, нужно заполнить анкету.

«Заблаговременно по СМС сообщат, что вы в такой день и в такое время приглашены пройти экспресс-тест», - объяснила она, добавив, что подробный алгоритм будет объяснен, когда будут запущены пункты экспресс-тестирования.