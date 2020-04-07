Суд оставил без изменений решение по делу активисток Осиновской и Оспан

В Алматы 7 апреля прошли два судебных заседания, на которых рассматривались апелляционные жалобы активисток Арины Осиновской и Фаризы Оспан. Оба суда из-за усиленного режима карантина прошли в онлайн-формате.

Первым в суде рассматривалось дело Арины Осиновской. Судья неоднократно напоминал активистке, что она находилась на женском марше 8 марта незаконно, потому что организаторы не подавали уведомление о проведении митинга в акимат города. «Я не согласна с постановлением суда первой инстанции, потому что считаю, что таким образом он нарушил мои конституционные права на выражение мнения. Я была женском марше 8 марта, я была на Арбате, но я считаю, что таким образом я не нарушила закон», - пояснила Осиновская.

Стоит отметить, что звук во время онлайн-заседания то пропадал, то отставал, поэтому судья постоянно прерывал адвокатку Гульхан Окапову. Спустя полчаса заседания суд оставил без изменений прошлое решение - штраф в размере 66 тысяч тенге за мелкое хулиганство (символическое сожжение венка) и участие в марше за женские права 8 марта.

Второй рассматривалась жалоба Фаризы Оспан. На этот раз адвокатке Окаповой удалось до конца объяснить свою позицию, однако иногда звук все равно пропадал. Судья выслушал адвокатку и ответил, что не понимает, как проблема бытового насилия в стране относится к административному делу Оспан. Также он отметил, что сожжение траурного венка на женском марше 8 марта противоречит моральным принципам. Это стало главным аргументом в отказе в изменении приговора.

«Я целый день пыталась закачать программу, у меня не получилось, я начала паниковать. Мне пришлось взять телефон подруги и скачать программу туда. Были перебои со звуком и интернетом. Я хотела сказать в конце, но мне не дали такой возможности, что если суд не меняет решение по моему делу, то, условно, завтра он оправдает насильника - вот так работают наши суды. Мораль, оказывается, может регулироваться законом», - рассказала активистка.

11 марта суд оштрафовал активисток Арину Осиновскую и Фаризу Оспан на 66 тысяч тенге и 13 тысяч тенге за участие в женском шествии 8 марта и сожжение траурного венка. Процесс над девушками прошел за закрытыми дверьми, без СМИ и их соратников.

Марш за права женщин, одной из основных тем которого была безопасность, прошел мирно. Митингующие – не менее ста человек на пике – шли с лозунгами: «Девушки – лучшие друзья девушек», «Бьет – значит сядет», «Долой патриархат», «Все люди – сестры», «Сегодня – цветочки, завтра – отбитые почки». Проходящие мимо колонны люди по-разному реагировали на марш: кто-то смеялся и высказывал недовольство, а кто-то активно поддерживал и даже присоединялся к марширующим.