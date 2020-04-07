Большинство зараженных COVID-19 медиков - в столице и Алматы

Случаи заражения от пациентов отмечены в восьми регионах
В восьми регионах Казахстана зафиксированы случаи заражения медиков коронавирусом нового типа, сообщила пресс-служба Минздрава.
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