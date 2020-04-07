Большинство зараженных COVID-19 медиков - в столице и Алматы

В столице заражен 31 медик, в Алматы - 21, в Северо-Казахстанской области - 6, в Карагандинской области - 4, в Атырауской области - 2, в Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях - по одному.

Всего при лечении пациентов с коронавирусом заразились 67 медиков. Накануне главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщала, что болеют также еще 53 медицинских работника, заражение которых не связано непосредственно с лечением пациентов с COVID-19.

"На текущий момент один медицинский работник находится в тяжелом состоянии, 9 - средней степени тяжести. Остальные 57 - без симптомов, их состояние удовлетворительное, проходят лечение согласно протоколу", - указывается в сообщении.

По решению госкомиссии по ЧП, медики, заразившиеся коронавирусом при лечении пациентов, получат по 2 млн. тенге в качестве компенсации. В случае смерти медицинского работника предусмотрена выплата компенсации в размере 10 млн. тенге.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 685 случаев коронавируса, 6 человек скончались, 50 выздоровели.