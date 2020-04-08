С полуночи 9 апреля в Жамбылской области вводится режим карантина. Въезд и выезд из/на территорию области для всех автотранспортных средств и граждан будет запрещен за исключением некоторых пунктов, сообщает штаб Государственной комиссии по обеспечению чрезвычайного положения в Республике Казахстан.

Выехать или въехать в область можно только для приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий; обращения за медицинской помощью; выгула домашних животных вблизи от места проживания; посещения государственных и иных учреждений в целях получения государственной и социальной помощи; в случаях непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека и для проведения весенних полевых и других сельскохозяйственных работ (в сельской местности).

По периметру и внутри области установлены 27 блокпостов, на которых работают сотрудники полиции, военные и медицинские работники.

Также будет приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, рынков, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек. Рестораны и кафе начнут работать на доставку, но только с 10:00 до 22:00 часов.

Общественный транспорт будет курсировать по определенному графику: с 7:00 до 10:00; с 12:00 до 15:00; с 17:00 до 20:00 часов.

На данный момент в области 45 заболевших коронавирусной инфекцией.