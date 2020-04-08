Мухтар Джакишев рассказал о состоянии здоровья

Мухтар Джакишев, освободившийся из колонии в начале марта, рассказал в прямом эфире в Facebook о состоянии своего здоровья.

«Есть еще одна проблема, связанная с состоянием здоровья. К сожалению, реально плодотворно трудиться я могу сейчас не больше двух часов в сутки. Потому что как только больше я начинаю (работать – V), у меня начинает скакать давление», — сказал Джакишев.

Однако, судя по его словам, в будущем он намерен заниматься бизнесом.

«У меня есть гипотеза моей болезни. Если медики подтвердят, есть огромный шанс, что я с ней справлюсь. А если я справлюсь с этим, то в дальнейшем, конечно, приложу все свои усилия к тому, в чем я считаю себя специалистом и что мне нравится — это создание рабочих мест, создание предприятий и так далее», - сказал он, добавив, что сейчас из-за карантина не может получить полноценное медицинское обследование.

Ранее, отвечая на вопросы слушателей, он заметил, что не готов дать четкий комментарий по экономическим вопросам, потому что ему необходимо больше времени, чтобы вникнуть в ситуацию.

3 марта 2020 года городской суд №2 города Семей удовлетворил ходатайство в условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева. Ранее ему дважды отказывали в УДО, он провел в заключении почти 11 лет. Он был арестован в мае 2009 года. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Правозащитники неоднократно призывали освободить Мухтара Джакишева, у которого серьезные проблемы со здоровьем. По всей стране неоднократно проходили пикеты с требованием освободить Мухтара Джакишева.