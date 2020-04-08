Пассажиропоток общественного транспорта в Алматы снизился на 80%, в день в одном автобусе проезжают 107 человек, сообщил руководитель управления городской мобильности города Сагындык Телибаев.

«​По состоянию на 7 апреля для работы 114 городских маршрутов задействован 991 автобус. Средний пассажиропоток на один автобус составляет 107 человек за весь день. Таким образом, средний пассажиропоток одного рейса не превышает 12-13 человек, что обеспечивает необходимую безопасную дистанцию между пассажирами.​ Как сообщалось ранее, работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена. Возобновление планируется только после завершения режима чрезвычайного положения», - рассказал Телибаев. ​

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на постоянной основе проводятся работы по дезинфекции всех автобусов специализированными клининговыми компаниями. Дезинфекцию салонов проводят в ночное время в автопарках. Дневная обработка проводится на конечных остановках с мобильными постами санитарной обработки.

Телибаев также отметил, что рассматривается возможность выделения средств на приобретение горюче-смазочных материалов: «Учитывая необходимость бесперебойной работы общественного транспорта, на сегодняшний день рассматривается выделение дополнительных средств на приобретение ГСМ на каждый автопарк».