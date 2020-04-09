Казахстан предоставил дипломатам из США консульские привилегии

Казахстан предоставил консульские привилегии и иммунитеты сотрудникам и дипломатам генерального консульства США на территории нашей страны. Соответствующий закон принял в четверг сенат в ходе пленарного заседания. Как отметил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, аналогичные привилегии получат консулы и члены их семей посольств Казахстана в США.

«Соглашение регламентирует вопросы, связанные с обеспечением дипломатических иммунитетов и привилегий консульским должностным лицам, консульским служащим и членам их семей. А именно: на взаимной основе предоставляются юрисдикционные иммунитеты, освобождаются от налогов, сборов и пошлин в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года», - сказал Тлеуберди, представляя сенаторам проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах».

По мнению главы внешнеполитического ведомства, усиление иммунитета «позитивно отразится на условиях деятельности консульских должностных лиц и консульских служащих».

Министр напомнил, что в настоящее время в США – городах Нью-Йорк и Сан-Франциско действуют два генеральных консульства Казахстана. В нашей стране Генконсульство США расположено в городе Алматы – единственное в Центральной Азии, которое выполняет для Америки функции регионального хаба.