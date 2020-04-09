Число случаев коронавируса в Казахстане выросло до 764

Днем в четверг в Казахстане подтверждено еще пять новых случаев коронавируса: три в Атырауской области и по одному - в Алматы и Мангистауской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за четверг зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса. Это уже превышает прирост в среду (30 случаев) и вторник (35 случаев).

В целом с начала эпидемии в Казахстане официально подтверждено 764 случая коронавируса, 7 человек скончались, 55 человек выздоровели.

В столице зарегистрировано 223 случая COVID-19, в Алматы – 121 случай, в Кызылординской области – 92 случая, в Карагандинской области – 57 случаев, в Акмолинской области – 56, в Жамбылской области – 45, в Атырауской области – 42, в Туркестанской области – 34 случая, в Шымкенте – 27, в Северо-Казахстанской области – 25, в Актюбинской области – 11 случаев, в Алматинской области – 10 случаев, в Мангистауской области – 7, в Восточно-Казахстанской области – 6, в Западно-Казахстанской области – 4, в Костанайской области – 3 и в Павлодарской области – 1.