В Беларуси число заболевших коронавирусом приблизилось к 1,5 тыс.

В Беларуси в четверг подтверждено еще 420 случаев коронавируса, а их общее число достигло 1 486, сообщает Еврорадио . Это крупнейший прирост за все время вспышки.

От последствий коронавируса в Беларуси скончалось 16 человек.

Беларусь остается единственной страной в Европе, где не введено никаких ограничительных мер из-за коронавируса. Республика не закрывала границы, не прекращала авиасообщения и не отменяла крупных мероприятий.

В четверг правительство страны предписало соблюдать правила самоизоляции людям, у которых обнаружена инфекция, а также контактным лицам. Это первые ограничительные меры, введенные в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно отрицал необходимость карантинных мер и ограничений, считая, что они нанесут большой вред экономике. "Карантин мы можем ввести за один день, но что мы тогда будет есть", - говорил он на днях.

При этом врачи и в соседних странах и в самой Беларуси официальные цифры о числе зараженных коронавирусом подвергают серьезным сомнениям, пишет Coda Story.