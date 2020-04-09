В Кызылординской области коронавирус подтвердился у беременной женщины

В Кызылординской области врачи приняли роды у пациентки с коронавирусом, рассказала на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева.

Она написала, что беременная поступила в провизорный роддом накануне с признаками ОРВИ.

"В ходе наблюдения температура тела повышалась до 38,1 градусов. Обследована на COVID-19, анализ положительный. Начались схватки. Роды прошли без осложнений. Новорожденный помещен в кювез: вес 2970,0 гр, рост 51 см", - сообщила Актаева.

По ее данным, у новорожденного взяли анализ на коронавирус, а его мать помещена в инфекционный стационар.

"Дежурная бригада при оказании медпомощи использовала усиленные защитные средства, после дежурства сразу направлена на домашний карантин на 2 недели", - написала вице-министр.

Врачей Актаева назвала "героями нашего времени", перечислив их - акушер-гинеколог Акбота Конкабаева, акушерка Айгерим Енсепбаева, неонатолог Меруерт Аккайырова и детская медсестра Айгуль Турганбаева.

В Кызылординской области зарегистрировано 100 случаев коронавируса - регион занимает третье место в стране по числу заболевших.