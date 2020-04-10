Казахстан призвал 473 военнообязанных для прохождения спецсборов

В нескольких городах и регионах Казахстана уже начался призыв военнообязанных для прохождения специальных сборов, — на них уже призвано 473 человека. А вот акимы Западно-Казахстанского, Костанайского, Мангистауского и Восточно-Казахстанского регионов еще не приняли решения, нужен ли им призыв или нет, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил РК Серик Бурамбаев.

«Несмотря на принятый указ, не все регионы в настоящее время планируют привлечь военнообязанных на специальные сборы. Указ не обязывает акимов развертывать части территориальных войск в полном объеме, а лишь дает им такое право. Сегодня уже сформированы подразделения специальных сборов в городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской области, Кызылординской, Павлодарской и Акмолинских областях. Продолжается призыв военнообязанных в Актюбинской и Атырауской областях. 13 апреля начнется в городе Шымкент и Карагандинской области, 14 апреля – в Северо-Казахстанской, 15 апреля – в Жамбылской, и 17 апреля – в Туркестанской области. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской вопрос о проведении специальных сборов рассматривается», - рассказал Бурамбаев.

Он также сообщил, что в кратчайшие сроки удалось призвать на специальные сборы 473 военнообязанных, в том числе 71 офицера, 402 сержантов и солдатов запаса.

«Большая часть из них – добровольцы», - заверил замначальника Генштаба.

Бурамбаев напомнил, что местные исполнительные органы самостоятельно принимают решение о проведении сборов, в зависимости от обстановки.

«Территориальные войска входят в состав Вооруженных сил, но предназначены для проведения соответствующих задач в пределах и интересах конкретного региона. Регулярные части Вооруженных сил в военное время будут выполнять задачи по своему прямому предназначению, то есть, проще говоря – уйдут воевать», - подчеркнул он, отметив, что именно поэтому акимы на своих территориях должны будут сами обеспечивать безопасность и охрану стратегических объектов, общественный порядок, проводить мероприятия гражданской обороны и защиты противодиверсионные мероприятия и другое.

Отвечая на вопрос, будут ли призываться женщины, Бурамбаев ответил так: «Я думаю, что в данной ситуации, в зависимости от тех задач, которые стоят, то акимат имеет право. Тут никаких ограничений нет. Все это - прерогатива и решение акимата. Если им нужны по соответствующим специальностям девушки, то они могут быть призваны».