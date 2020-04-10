Казахстан еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом - Токаев

Ситуацию, по его словам, упрощать нельзя
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению заявил, что Казахстан еще не прошел пик заболеваемости коронавирусной инфекции.
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