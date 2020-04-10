Казахстан еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению заявил, что Казахстан еще не прошел пик заболеваемости коронавирусной инфекции.

«Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», - отметил он.

Токаев считает, что в противном случае «эпидемия станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а вместе с этим национальная безопасность. Тогда интересы МСБ и даже всей экономики утратят свое значение».

В пятницу госкомиссия приняла решение продлить режим ЧП до 30 апреля, в крупнейших городах и ряде регионов продолжит действовать карантин. В Казахстане к этому моменту 802 случая коронавируса, 9 человек скончались, 63 человека выздоровели.