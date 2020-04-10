​Казахстан должен радикально реформировать здравоохранение, образование и науку – Токаев

Казахстану необходимо радикально реформировать сферы здравоохранения, образования и науки. Они не выдержали испытания на прочность, которое началось с введением карантинного режима и дистанционного обучения в образовательных учреждениях, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению в пятницу.

«Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, «крякнулась». В е-gov также наблюдались перебои. В поствирусный период нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений. Но главное – подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства», - констатировал президент.

В связи с этим он призвал усовершенствовать госпрограмму «Цифровой Казахстан», но без выделения дополнительных финансовых средств.

После окончания карантина стране также предстоит проанализировать все вопросы системы здравоохранения. Правительству, по словам Токаева, потребуется пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим кризисам.

«Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими», - заявил Токаев.