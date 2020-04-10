Проверить разрешение на передвижение автомобиля по городу Алматы можно через приложение Kolesa.kz

Кolesa Group добавили в приложение Кolesa.kz возможность проверить, разрешено ли автомобилям и сотрудникам частных компаний передвижение по городу Алматы во время карантина.

«Мы добавили функционал в уже имеющееся приложение, которым пользуются 3 млн казахстанских автолюбителей. Наше приложение работает как на iOS, так и на Android», - сообщили в компании.

Для проверки доступа используется база НПП «Атамекен», в приложении нужно нажать на кнопку «Доступ в город», затем выбрать свой вариант передвижения: «На автомобиле» или «Без автомобиля». Для проверки автомобиля следует ввести госномер, а для проверки пешего передвижения – свой ИИН. Далее – нажать на кнопку «проверить».

В Kolesa Group рассказали, приложение было разработано бесплатно и за один день - сразу же после того, как акимат Алматы принял предложение компании о помощи.

«Функционал будет удобен для работающих водителей и специалистов, а также госслужащих, которые продолжают следить за соблюдением режима карантина на улицах Алматы. Если опыт с проверкой доступа на улицы Алматы окажется полезным, команда Kolesa Group готова продолжить развитие функционала во всех регионах Казахстана», - также сообщили в компании.

Ранее приложение для проверки доступа в город запустил департамент полиции Алматы. В нем также можно проверить разрешение на передвижение пешком или на автомобиле, оно пока доступно только для системы Android. Пользователи сообщали, что это приложение периодически выдает неверные результаты из-за большого количества обращений.