Медикам будут считать надбавки за риск по дням – Минздрав

«В целях справедливого подхода и максимально объективной оценки нагрузки и риска на наших медработников, были обозначены три группы риска. К первой группе отнесены врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимаций и других стационаров, определенных для оказания медпомощи пациентам с КВИ. Акцентирую, что здесь речь идет о тех организациях, которые работают с подтвержденными случаями. У нас это, как правило, инфекционные больницы в большинстве регионов, либо определенные организованные инфекционные отделения. Все эти работники первой группы риска имеют право на надбавку, которая не превышает 20 МРП в месяц, а это 850 тыс. тенге, но пропорционально отработанному периоду», - заявила она на брифинге.

«Согласитесь, это объективный подход, когда отработавший полный месяц врач-инфекционист получает полную сумму, а его коллега, который присоединился позже и, может, в этом месяце отработал всего 3-5 дней, получит надбавку, пропорционально отработанному периоду», - добавила Жакселекова.

Она также отметила, что для определения лиц, которым начисляется надбавка, руководитель медорганизации представляет в комиссию пофамильные списки. Комиссия образуется при местном исполнительном органе под руководством руководителя оперативного штаба, либо его заместителя. В ее состав входит главный санитарный врач региона, представители облздрава, управления занятости и социальной защиты, неправительственные структуры, партия «Нур Отан», профсоюзы.

«Оплата осуществляться будет через фонд социального медицинского страхования. Так, на сегодняшний день на обозначенную сумму, а на март – это порядка 5,2 млрд тенге, договорные отношения с организациями здравоохранения через дополнительное соглашение финансирование увеличено. И с 8 апреля в указанные организации уже начаты перечисления этих сумм, вчера уже пять регионов суммы начислили на зарплатные карты своим работникам, остальные регионы завершают данную работу», - сказала Жакселекова.

Она подчеркнула, что приказ министра издан, размеры надбавок определены, три группы риска и порядок формирования списков определены, а также определено, как комиссия работает.

«Что касается сумм. Они не фиксированные, зависят от отработанного времени. Это справедливый подход. В противном случае это вызвало бы негодование со стороны медработников, которые отработали полный месяц и получили точно такую же надбавку, как их коллега, который отработал 1 или 2 дня», - еще раз отметила ответсекретарь министерства.