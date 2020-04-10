Число случаев коронавируса в Казахстане выросло до 808

В Казахстане вечером в пятницу подтверждено еще шесть случаев коронавируса: два случая в Атырауской области, по одному - в Алматы, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях.

В Кызылординской области новый заболевший - 49-летний житель села Амангелды, который ранее контактировал с зараженным. В Атырау коронавирус также подтвердился у двух контактных.

Также в Арыси вирус выявлен также у контактировавшей с ранее заболевшим местным жителем.

В Павлодарской области коронавирус подтвержден у 24-летнего фельдшера скорой помощи, который контактировал с зараженным пенсионером, скончавшимся в регионе накануне.

Всего за пятницу к этому моменту зарегистрировано 27 новых случаев заболевания.

В столице подтверждено 226 случаев, в Алматы – 123 случая, в Кызылординской области – 105 случаев, в Карагандинской и Акмолинской областях – по 61 случаю, в Атырауской области - 47, в Жамбылской обалсти – 45 случаев, в Туркестанской области – 35 случаев, в Шымкент – 31 случай, в Северо-Казахстанской области – 25 случаев, в Актюбинской области – 11, в Алматинской области – 10, в Мангистауской области – 9, в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях – по 6 случаев, в Павлодарской области - 4, в Костанайской области – 3 случая.