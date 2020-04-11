Дело Толкынай Ордабаевой: сестры жены руководителя облздрава отстранены от должности

Сестры жены руководителя управления здравоохранения Жамбылской области, занимавшие должности заместителя главного врача и главного бухгалтера центральной районной больницы Меркенского района, освобождены от должности после обращения инфекциониста больницы Толкынай Ордабаевой, заразившейся коронавирусом при работе с пациентами. Об этом сообщил оперативный штаб со ссылкой на замакима Жамбылской области Ержана Жилкибаева.

«За допущенные нарушения освобождены от должностей - и.о.главного врача больницы Д.Нусипбаев, заместитель главного врача по лечебной работе Ж.Шойбекова и главный бухгалтер З.Мукаева», - сообщает оперативный штаб.



Также замакима области подчеркнул, что материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Жилкибаев в ходе встречи с медработниками ЦРБ Меркенского района также заверил, что «врачам Т.Ордабаевой и К.Торекул не стоит опасаться каких-либо неправомерных действий, они будут находиться под защитой руководства области».



Кроме того, сообщается, что акимом области будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности руководителя управления здравоохранения Марата Жуманкулова и акима района.

8 апреля врач-инфекционист ЦРБ Меркенского района Толкынай Ордабаева опубликовала в Facebook свое обращение. В нем она сообщила о том, что заразилась коронавирусом на работе, так как медработников заставили изготавливать средства индивидуальной защиты, а также о том, что в области нет ПЦР-тестов. После своего обращения она подверглась давлению, в ее кабинете обнаружили хирургические маски. Она также сообщила в соцсетях, что заместитель главврача больницы и ее главный бухгалтер являются родныи сестрами жены руководителя облздрава, и поэтому ее обращение изначально было оставлено без внимания.

Подробнее историю Толкынай Ордабаевой Vласть рассказывала в материале «Болезнь, поразившая всю систему».